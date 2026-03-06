3.74 BYN
Евросоюз обсудит риски эскалации конфликта с главами стран Персидского залива
Как сообщает Bloomberg, 9 марта руководство Еврокомиссии обсудит ситуацию на Ближнем Востоке с главами стран Персидского залива.
По данным издания, европейские страны обеспокоены возможными последствиями военного конфликта, включая рост цен на энергоносители, риск увеличения миграции, а также ситуацию с гражданами ЕС, застрявшими в регионе.
Конфликт продолжает развиваться. 2 беспилотника ударили по американской базе в иракском Эрбиле, где также находятся консульства США. Также в Ираке 2 БПЛА атаковали нефтяное месторождение Сарсанг, которое использует американская компания. Добычу приостановили. Иран также наносит удары по Израилю. Был атакован отель в Бахрейне, где проживали американские офицеры. Десятки человек пострадали от ударов в Кувейте и ОАЭ. В самом Иране жертвами эскалации стали более 1,3 тыс. человек, сообщает местный Красный Крест.
В их числе 165 погибших в школе для девочек в Минабе. Верховный комиссар ООН по правам человека призвал США немедленно провести расследование ударов по школе. Ранее агентство Reuters сообщило, что атаку могли совершить американские военные. Подтвердила версию и газета The New York Times.
Фото: freepik.com