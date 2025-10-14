Евросоюз пытается ужесточить меры по борьбе с нелегальными беженцами

В Европе намерены ужесточить меры по борьбе с нелегальной миграцией. Тему обсудят 14 октября на уровне министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге.

Как отмечает The Financial Times, между европейскими государствами в этом вопросе полный разлад. Основные споры вокруг двух механизмов: согласно первому, постановление о депортации какого-либо лица в одной стране должно быть принято к исполнению в другой.

Некоторые члены ЕС не желают придерживаться этого правила. Как следствие, лишь 20 % мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища в ЕС, возвращаются на свою родину. Вместо этого они меняют страну прошения и вновь подают документы.