Евростат опубликовал данные о покупательной способности в странах ЕС

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В 2024 году ВВП на душу населения в стандартах покупательной способности в странах Балтии оказался ниже среднего по Евросоюзу, такие данные привел Евростат, пишет БЕЛТА со ссылкой на портал RuBaltic.

Литва заняла 17-е место с показателем 87 %, Эстония оказалась на 19-м месте с 79 %. Самой бедной страной Балтии оказалась Латвия с 71 %. Наименьшие показатели в ЕС в целом только у Болгарии (66 %) и Греции (70 %).

Самая высокая покупательная способность была у жителей Люксембурга (241 %) и Ирландии (211 %). В первую пятерку также вошли Нидерланды (135 %), Дания (128 %) и Бельгия (117 %). Показатели выше среднего также были зафиксированы в Австрии, Германии, Швеции, на Мальте и в Финляндии.