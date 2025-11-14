Express: США и НАТО провели учения близ границ России

США и НАТО провели воздушные учения над территорией Европы близ российских границ. Об этом пишет Express. Таблоид указывает, что в маневрах участвовали британские, американские, норвежские самолеты и авиация ВВС альянса. Они отрабатывали операции по сдерживанию и сбору разведданных.

Так, в воздухе был замечен самолет морского патрулирования и наблюдения "Посейдон" - он летел в направлении Баренцева моря и действовал около северных рубежей России. Одновременно с ним на восток были направлены самолеты радиоэлектронной разведки ВВС США. Также Штаты отрепетировали удары с ядерного бомбардировщика в 50 км от границы с Россией.