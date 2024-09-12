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Фантастические идеи - экономику Британии вылечат препараты от ожирения
У правительства Британии новые фантастические идеи. Здесь нашли способ решить сразу две проблемы - медицинскую и дефицита рабочих мест.
Людям, которые числятся на бирже труда, станут бесплатно выдавать лекарства от ожирения. Это должно заставить вынужденных бездельников реже посещать больницы и усерднее искать вакансии.
Великобритания входит в период рецессии, которая может наступить уже в будущем году. Бюджетный дефицит так велик, что правительству приходится отменять доплаты на отопление для пенсионеров, а военным - ассигнования на разработку нового оружия. Лекарства от ожирения экономику вряд ли вылечат, но разговоры о них, по крайней мере, отвлекут от бесконечных неудач кабинета Кира Стармера.
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