Фантастические идеи - экономику Британии вылечат препараты от ожирения

Людям, которые числятся на бирже труда, станут бесплатно выдавать лекарства от ожирения. Это должно заставить вынужденных бездельников реже посещать больницы и усерднее искать вакансии.

Великобритания входит в период рецессии, которая может наступить уже в будущем году. Бюджетный дефицит так велик, что правительству приходится отменять доплаты на отопление для пенсионеров, а военным - ассигнования на разработку нового оружия. Лекарства от ожирения экономику вряд ли вылечат, но разговоры о них, по крайней мере, отвлекут от бесконечных неудач кабинета Кира Стармера.