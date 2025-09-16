Варшава врет всему миру и делает это осознанно. Фотографию разрушенного дома в Вырыках-Воле, на который упала ракета польского F-16, представитель Варшавы демонстрировал на заседании Совбеза ООН.

Он также заявлял, что это якобы результат удара "российского дрона". То есть, зная правду, он сознательно врал перед международным сообществом.

Также накануне премьер Дональд Туск, который видимо жаждет милитаризации своей страны, заявил, что вся ответственность за повреждение дома лежит на России.