На дом в Польше упала ракета, выпущенная из F-16, во время уничтожения БПЛА
Автор:Редакция news.by
Ракета, выпущенная из самолета F-16, упала на дом в Польше во время операции по уничтожению дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Rzeczpospolita.
"Это была ракета воздух-воздух AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникла неисправность системы наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, потому что сработали предохранители", - сообщило издание.
По его данным, на дом рухнула примерно трехметровая ракета весом более 150 кг. Инцидент произошел в деревне Вырыки-Воля недалеко от границы с Беларусью, пострадала крыша здания.