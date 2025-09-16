На дом в Польше упала ракета, выпущенная из F-16, во время уничтожения БПЛА

Ракета, выпущенная из самолета F-16, упала на дом в Польше во время операции по уничтожению дронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Это была ракета воздух-воздух AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникла неисправность системы наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, потому что сработали предохранители", - сообщило издание.