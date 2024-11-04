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Figaro удалила информацию о разрешении Лондона и Парижа Украине бить по России ракетами
В мировых СМИ все больше сообщений о возможных ударах по российской территории американскими дальнобойными ракетами. Как пишет New York Times, решение Байдена направлено в первую очередь на Курскую область.
Фактически речь идет о том, чтобы развязать руки самим себе, ведь именно американские специалисты разрабатывают полетные задания. По данным агентства Reuters, Украина планирует провести свои первые дальнобойные атаки уже в ближайшие дни.
Примечательно, что французская Figaro удалила из своей статьи информацию о разрешении Лондона и Парижа Украине бить по России ракетами SCALP и Storm Shadow. В любом случае последнее слово за Штатами.
Оттуда официальных комментариев пока нет. Байден просто проигнорировал вопрос журналистов, которые пытались подтвердить информацию. Высказался на животрепещущую тему и экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.
Джон Болтон, экс-советник по нацбезопасности США:
"Мы должны были принять его еще 2 года назад. То, что решение приняли только сейчас, олицетворяет печальную реальность того, что США не смогли сдержать российское вторжение. Эти 2,5 года Россия в значительной степени сдерживала США и НАТО от предоставления Украине адекватной помощи на стратегической основе. Это были одни долгие публичные дебаты за другими. Все возвращалось к вопросу о том, должны ли мы вообще снабжать украинцев. Сначала "нет", потом дебаты, потом "да".
"До инаугурации Трампа осталось два месяца. Скорее всего, помощь Украине значительно уменьшится, - заметил Джон Болтон. То, что нам не удалось поставлять системы вооружения на стратегической основе - это один из основных факторов, способствующих военному тупику, который мы наблюдаем сейчас".
Впрочем, подобные вести далеко не у всех вызывают одобрения. Сын Дональда Трампа назвал принявших такое решение имбецилами, желающими развязать третью мировую войну. Поддерживающий республиканца бизнесмен Илон Маск согласился в дискуссиях в социальных сетях с мнением, что "либералы любят войну", поскольку она приносит выгоду правящим элитам.
Зеленский по традиции даже не поленился и записал видеообращение, в котором пообещал, что вскоре "ракеты все скажут сами за себя". Его поддержал литовский президент. "Этот день настал!" - написал Гитанас Науседа в своей социальной сети.
Напомним, ранее Москва предупреждала о последствиях подобных ударов, которые будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Ответ России последует.
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