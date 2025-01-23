Financial Times: Нехватка денег может вынудить Европу направить воинский контингент в Украину

Недостаток финансовых ресурсов у европейских стран может подтолкнуть их к отправке воинского контингента в Украину. Об этом говорится в материале газеты Financial Times, пишет ТАСС.

Издание отмечает, что европейские государства сталкиваются с дефицитом средств. Размещение выполняющих миротворческую функцию войск на территории Украины может стать более выгодной альтернативой, чем постоянное выделение Киеву военной помощи на миллиарды долларов.