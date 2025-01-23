Financial Times: Нехватка денег может вынудить Европу направить воинский контингент в Украину

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Недостаток финансовых ресурсов у европейских стран может подтолкнуть их к отправке воинского контингента в Украину. Об этом говорится в материале газеты Financial Times, пишет ТАСС.
Издание отмечает, что европейские государства сталкиваются с дефицитом средств. Размещение выполняющих миротворческую функцию войск на территории Украины может стать более выгодной альтернативой, чем постоянное выделение Киеву военной помощи на миллиарды долларов.
Ранее звучали предположения о направлении миротворческих сил на линию разграничения между Украиной и Россией, но после прекращения огня. Ряд политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, обсуждали детали такой миссии, в рамках которой число европейских военнослужащих может составить до 40 тыс. По информации СМИ, администрация нового президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания миссии численностью 200 тыс. человек, однако за счет контингента европейских стран.