Financial Times: Украина согласилась купить оружие у США на 100 млрд долларов
Автор:Редакция news.by
Украина обещает купить американское оружие на сумму в 100 млрд долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Financial Times.
"Согласно документу, с которым ознакомилась Financial Times, Украина пообещает закупить американское оружие на сумму 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в попытке получить гарантии безопасности США после мирного урегулирования с Россией", - пишет издание.