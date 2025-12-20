3.66 BYN
Financial Times: Великобритания не будет использовать замороженные активы России для помощи Украине
Автор:Редакция news.by
Британские власти не собираются использовать замороженные активы России для оказания помощи Украине, поскольку ЕС не смог согласовать аналогичную инициативу, сообщила газета Financial Times.
Речь идет о сумме более 10 млрд долларов, находящихся в банках Великобритании. Изначально планировалось делать это вместе с ЕС, Австралией и Канадой.
Сообщается, что Лондон продолжит работать с ЕС и "Большой семеркой" над тем, чтобы обеспечить Украине финансирование.