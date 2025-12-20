Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Financial Times: Великобритания не будет использовать замороженные активы России для помощи Украине

Британские власти не собираются использовать замороженные активы России для оказания помощи Украине, поскольку ЕС не смог согласовать аналогичную инициативу, сообщила газета Financial Times.

Речь идет о сумме более 10 млрд долларов, находящихся в банках Великобритании. Изначально планировалось делать это вместе с ЕС, Австралией и Канадой.

Сообщается, что Лондон продолжит работать с ЕС и "Большой семеркой" над тем, чтобы обеспечить Украине финансирование.

