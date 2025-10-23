Начальник французского генштаба заявил, что война с Россией неизбежна в перспективе двух-трех лет и армия страны обязана к этому готовиться. По словам Мандона, конфликт в гибридных формах происходит в данный момент, но вскоре он может перейти в прямое вооруженное противостояние.



Генерал требует немедленного увеличения бюджета Минобороны: правительство планирует в будущем году потратить на военные нужды 57 млрд евро, что на 13 процентов больше, чем в текущем году.



Европейские генералы (немецкие, натовские, французские) все чаще говорят о неизбежности войны в последние несколько месяцев: по всей видимости, на носу начало финансового года, и возможный резкий рост военных бюджетов людей в форме буквально пьянит.