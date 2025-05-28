Франция на шаг ближе к разрешению эвтаназии

Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, который допускает эвтаназию для людей с неизлечимыми заболеваниями. Теперь он будет отправлен в сенат для дальнейшего обсуждения.

Согласно документу, эвтаназией смогут воспользоваться пациенты старше 18 лет - граждане Франции, либо проживающие в этой стране. При этом люди с тяжелыми психическими заболеваниями не получат разрешение на добровольный уход из жизни.