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Франция на шаг ближе к разрешению эвтаназии
Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, который допускает эвтаназию для людей с неизлечимыми заболеваниями. Теперь он будет отправлен в сенат для дальнейшего обсуждения.
Согласно документу, эвтаназией смогут воспользоваться пациенты старше 18 лет - граждане Франции, либо проживающие в этой стране. При этом люди с тяжелыми психическими заболеваниями не получат разрешение на добровольный уход из жизни.
На сегодняшний день законодательство об эвтаназии принято в Канаде, Бельгии и Нидерландах, причем в последних ею могут воспользоваться дети младше 12 лет.