Франция стала первой страной в ЕС по количеству запросов на предоставление убежища

Франция стала первой страной в ЕС по количеству просителей убежища. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на отчет европейского агентства статистики Eurostat.

Сообщается, что в феврале 2025 года Франция получила 13 065 заявлений, опередив Испанию (12 975) и Германию (12 775). Эти три страны значительно опережают Бельгию (3060), Швейцарию (1755) и Польшу (1695).

Число заявлений о предоставлении убежища во Франции в последние месяцы остается стабильным. Пик был достигнут в октябре 2024 года, тогда было получено 15,5 тыс. заявлений.

Однако в Германии их число резко сократилось до 50 %: с 21 215 заявлений в июле 2024 года до 10 630 в марте 2025 года.

Как сообщает газета Le Figaro, это связано с ужесточением миграционной политики в Германии, которая столкнулась с рядом террористических актов. В августе прошлого года в Золингене гражданин Сирии убил трех и ранил нескольких человек во время общественного праздника. В декабре на рождественской ярмарке в Магдебурге 50-летний саудовский врач въехал в толпу, в результате чего погибли шесть человек и около 300 получили ранения.