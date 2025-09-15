Французские фермеры готовятся к протестам

Крупнейший профсоюз аграриев призывает к масштабным протестам по всей Франции против экономического соглашения с Южноамериканским общим рынком, пошлин США, а также импорта определенных товаров.

Пример - украинские яйца, которые, как подчеркивается, представляют опасность для здоровья и окружающей среды и не должны появляться на столах французов. Крестьян в рамках акций протеста призывают отправиться в крупные магазины, чтобы найти и, судя по всему, попытаться уничтожить не соответствующие нормам продукты.