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Французские политики обвиняют Макрона в безумии
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Президента Франции Макрона необходимо отстранить от власти из-за его намерения начать войну с Россией. Это заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Поведение Макрона политик называет "неистовым безумием", которое следует незамедлительно остановить путем импичмента. Призыв к отставке лидера Франции прозвучал на фоне переговоров в Киеве. Там начальник штаба обороны Великобритании обсудил с главами генеральных штабов Франции и Украины возможную отправку "миротворцев".