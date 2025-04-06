Президента Франции Макрона необходимо отстранить от власти из-за его намерения начать войну с Россией. Это заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Поведение Макрона политик называет "неистовым безумием", которое следует незамедлительно остановить путем импичмента. Призыв к отставке лидера Франции прозвучал на фоне переговоров в Киеве. Там начальник штаба обороны Великобритании обсудил с главами генеральных штабов Франции и Украины возможную отправку "миротворцев".