Французский автопроизводитель наладит выпуск БПЛА в Украине

Крупный французский автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией наладит выпуск БПЛА в Украине, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI.

"Поэтому мы собираемся начать совершенно беспрецедентное партнерство, в рамках которого крупный французский автопроизводитель (я не буду говорить его название, потому что они сами должны объявить об этом) объединит усилия с французской оборонной компанией из сектора малого и среднего бизнеса, на базе которой мы оснастим производственные линии в Украине, чтобы иметь возможность производить дроны", - сказал министр.

По его словам, выгоду от этого получат не только украинцы, но и французская армия, поскольку она будет обеспечена постоянной тактической и оперативной подготовкой в соответствии с реалиями вооруженного конфликта. В частности, он упомянул ведение электронной войны, съемку и дистанционное проведение операций.

"Знаете, сегодняшняя (САУ - приме.ред.) CAESAR и CAESAR четырехлетней давности - это уже не одно и то же", - привел министр пример влияния конфликта на французское вооружение.