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Французы отпраздновали смерть Жана-Мари Ле Пена песнями и фейерверками

Сотни жителей Франции отпраздновали смерть Жана-Мари Ле Пена песнями и фейерверками. Как сообщает TV5 Monde, акции по всей стране организовали активисты левых взглядов, как только стало известно о кончине экс-лидера партии "Национальный фронт". Ему было 96 лет. По данным телеканала, в Париже активисты вышли на улицы в маленьких праздничных шляпах с надписью "Наконец-то" и запускали в небо дымовые шашки. О задержаниях не сообщается.

Реакция властей последовала лишь в соцсетях. Так, глава МВД Брюно Ретайо написал, что подобные сцены ликования постыдны. "Ничто, абсолютно ничто не оправдывает танцы на костях. Смерть человека, даже политического оппонента, должна вызывать только сдержанность и достоинство", - подчеркнул Ретайо.

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