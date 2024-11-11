Французы отпраздновали смерть Жана-Мари Ле Пена песнями и фейерверками

Сотни жителей Франции отпраздновали смерть Жана-Мари Ле Пена песнями и фейерверками. Как сообщает TV5 Monde, акции по всей стране организовали активисты левых взглядов, как только стало известно о кончине экс-лидера партии "Национальный фронт". Ему было 96 лет. По данным телеканала, в Париже активисты вышли на улицы в маленьких праздничных шляпах с надписью "Наконец-то" и запускали в небо дымовые шашки. О задержаниях не сообщается.