ФРГ разработала оперативный план на случай военного конфликта с Россией

В документе 1200 страниц. На них расписана логистика развертывания контингентов НАТО на территории ФРГ. Согласно плану, страна будет опираться не только на свою армию, но и на поддержку 800-тысячного корпуса альянса.

Что интересно, быструю переброску войск Германия обеспечить не готова. Дела в Европе гораздо хуже, чем 110 лет назад. ЕС объявил, что это сегодня заняло бы 45 дней, в то время как перед Первой мировой на переброску понадобилось лишь 8 суток.