ФСБ: Киев пытался привлечь к совершению терактов в РФ обманутых мошенниками пенсионерок

Спецслужбы Украины хотели использовать обманутых мошенниками пенсионерок для совершения терактов против военных в Московском регионе. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, информирует ТАСС.

"Для совершения терактов представители спецслужб Украины, используя мошеннические схемы и психологическое воздействие, привлекли пять женщин пенсионного возраста, у которых посредством звонков через зарубежные интернет-мессенджеры Telegram и WhatsApp обманным путем похитили денежные средства, хранящиеся в банковских учреждениях, а также полученные от принудительной продажи их жилья", - отметили в ЦОС.

"По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве "живых бомб", - сообщили в ФСБ. Следственной службой УФСБ по Москве и Московской области возбуждены уголовные дела о покушении на совершение теракта группой лиц и незаконном обороте взрывных устройств.

Для обмана пожилых женщин сотрудники украинских спецслужб представлялись по телефону сотрудниками правоохранительных структур - ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генеральной и военной прокуратур, а также представителями иных органов власти, используя служебную терминологию и комбинированные формы воздействия. "Надеясь на обещанный возврат утраченных личных сбережений и находясь под психологическим прессингом, пенсионеры привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военнослужащих, хранению изъятых из оборудованных пособниками украинских спецслужб тайников боевых самодельных взрывных устройств (СВУ), а также для непосредственного подрыва российских военнослужащих", - отметили в российской спецслужбе.

Превращение в смертников

"Федеральная служба безопасности предупреждает о том, что Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, а также украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение", - заявили в ЦОС.

ФСБ России обращает внимание родственников пожилых, особенно одиноких людей, и родителей несовершеннолетних на необходимость проведения с ними разъяснительной работы для защиты от мошенников и недопущения вовлечения в террористическую деятельность. В ЦОС напомнили, что сотрудники спецслужб, правоохранительных органов, работники государственных и муниципальных органов власти и банков никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры с требованиями и предложениями перевода денежных средств на так называемые безопасные счета, а также передачи их курьерам или иным лицам.

Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в ФСБ призвали россиян к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp для общения с незнакомыми контактами.