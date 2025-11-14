ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц России

По данным ведомства, заговорщики использовали необычный способ слежки: мигрант изготовил вазу с цветами, внутри которой была скрыта камера, которая передавала сигнал в Киев.

Оперативники выяснили, что покушение на одного из высших должностных лиц России должно было состояться во время посещения жертвой могилы родственников. Для подготовки убийства чиновника были завербованы нелегальный мигрант из Центральной Азии, двое ранее судимых наркозависимых россиян и проживающий в Киеве преступник, разыскиваемый правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия. Трое - задержаны.