ФСБ РФ: в Украине ликвидировано производство дальнобойных ракет

Их проектная дальнобойность достигала 750 км. Таким образом, в пределах досягаемости для ударов находились не только Москва, но и Минск. Украина планировала ударить ракетами вглубь России с разрешения представителей НАТО, сообщает ФСБ.

Изготовление узлов для "Сапсана" было развернуто на предприятиях Днепропетровской, Сумской, а также в Житомирской областях. К организации производства была причастна Германия: она финансировала производство "Сапсанов", а также курировала технические аспекты проекта. Россия указывает, здесь европейцы уже не только помогали Киеву деньгами и советом, но непосредственно участвовали в военном конфликте, являясь одной из его сторон.