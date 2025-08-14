3.72 BYN
ФСБ РФ: в Украине ликвидировано производство дальнобойных ракет
В ходе операции ФСБ и Министерства обороны России в Украине поражены 4 предприятия по производству ракет "Сапсан".
Их проектная дальнобойность достигала 750 км. Таким образом, в пределах досягаемости для ударов находились не только Москва, но и Минск. Украина планировала ударить ракетами вглубь России с разрешения представителей НАТО, сообщает ФСБ.
Изготовление узлов для "Сапсана" было развернуто на предприятиях Днепропетровской, Сумской, а также в Житомирской областях. К организации производства была причастна Германия: она финансировала производство "Сапсанов", а также курировала технические аспекты проекта. Россия указывает, здесь европейцы уже не только помогали Киеву деньгами и советом, но непосредственно участвовали в военном конфликте, являясь одной из его сторон.
Фото РИА Новости