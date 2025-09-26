Газовый кризис на Украине: дефицит в 2,5 млрд евро и угроза холодной зимы

Украину ожидает серьезный кризис газоснабжения перед началом отопительного сезона. Стране предстоит изыскать около 2,5 млрд евро для приобретения примерно 5 с половиной миллионов кубометров природного газа. Такая сумма необходима для устранения дефицита топлива, сообщили в парламентском комитете.