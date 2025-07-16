Где Patriot? В Германии ничего не знают о поставках систем ПВО Украине

В правительстве ФРГ ничего не знают о поставках американских систем ПВО Patriot Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что они уже едут из Германии в Украину. Теперь же в немецком Минобороны разводят руками и говорят, что им об этом ничего не известно.

При этом накануне глава ведомства Борис Писториус утверждал, что процесс передачи Киеву ЗРК может занять месяцы после заключения договора с США. А в интервью "Тагесшау" Писториус призвал европейские страны открыть свои кошельки и оперативно собрать средства на покупку американского оружия для Украины.

Борис Писториус, министр обороны Германии:

"Ясно, что Вашингтон не будет платить за поставки оружия Украине. Это будут делать европейцы. Мы уже давно это поняли. Но я бы предпочел, чтобы США оставались внутри игры, а не вовне. У нас есть средства на поддержку Украины из раздела 60-го федерального бюджета, из которого мы можем взять часть суммы. Но это также призыв к остальным странам ЕС, что всем нужно в каком-то смысле открыть свои кошельки".

А вот с открытием европейских кошельков могут возникнуть большие проблемы. Платить США за оружие готовы только три страны - Нидерланды, Дания и Германия. Громко высказались против Италия, Франция, Чехия и Венгрия. Остальные пока просто отмалчиваются. При этом даже главная евродипломатка Кая Каллас подвергла план Трампа определенной критике, заявив, что Вашингтон должен разделить бремя поставок вооружений Украине.