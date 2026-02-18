Гендиректор RheinmetАll дал мрачный прогноз относительно украинского конфликта, открыто лоббируя продолжение его: "Мира в Украине в 2026 году не будет", - сообщает Армин Паппергер, при этом хвастается, что его концерн производит больше боеприпасов, чем заказал Киев. А до конца этого года планирует набрать заказов на 150 млрд долларов. Выручка RheinmetАll непрерывно увеличивается с октября 2022 года, акции за это время выросли на 1060 %.



В 2024 году концерн занял 20-е место в топ-100 крупнейших мировых компаний по производству оружия по данным Стокгольмского института исследования проблем мира.



Ну а стрелки Паппергер традиционно переводит на Москву, утверждая, что именно Россия "не заинтересована" в прекращении конфликта.