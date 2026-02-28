Генерал КСИР пригрозил Трампу демонстрацией нового оружия

Эбрагим Джаббари, генерал Корпуса стражей исламской революции news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95e5a4c-12b7-4468-9634-2c6dd3671815/conversions/5fcd215e-d976-4e2b-937a-0475111f8052-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95e5a4c-12b7-4468-9634-2c6dd3671815/conversions/5fcd215e-d976-4e2b-937a-0475111f8052-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95e5a4c-12b7-4468-9634-2c6dd3671815/conversions/5fcd215e-d976-4e2b-937a-0475111f8052-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95e5a4c-12b7-4468-9634-2c6dd3671815/conversions/5fcd215e-d976-4e2b-937a-0475111f8052-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иран начал новую волну ракетной атаки на Израиль в ответ на нападение США и Израиля, - сообщает иранское государственное телевидение.

Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Уже не менее 200 военных США были ранены или убиты в ходе ударов Ирана, - утверждают представители Корпуса стражей исламской революции.

Эбрагим Джаббари, генерал Корпуса стражей исламской революции:

"Трамп должен знать: сегодня мы уже начали запускать ракеты из наших стратегических запасов. Скоро мы продемонстрируем оружие, которого вы никогда раньше не видели".