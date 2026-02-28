3.75 BYN
Генерал КСИР пригрозил Трампу демонстрацией нового оружия
Иран начал новую волну ракетной атаки на Израиль в ответ на нападение США и Израиля, - сообщает иранское государственное телевидение.
Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Уже не менее 200 военных США были ранены или убиты в ходе ударов Ирана, - утверждают представители Корпуса стражей исламской революции.
Эбрагим Джаббари, генерал Корпуса стражей исламской революции:
"Трамп должен знать: сегодня мы уже начали запускать ракеты из наших стратегических запасов. Скоро мы продемонстрируем оружие, которого вы никогда раньше не видели".
Студию телеканала CNN в Абу-Даби эвакуировали в прямом эфире. Ведущая новостей экстренно прервала выпуск, сообщив об опасности ракетных ударов и необходимости ретироваться. О том, когда вещание возобновится, не сообщается.