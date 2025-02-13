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Генерал-лейтенанта Наева, критиковавшего руководство Украины, отправили на фронт
Бывший командующий Объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев подтвердил в Telegram-канале, что находится на фронте, пишет ТАСС.
"Прибыл на место выполнения боевых задач. Вхожу в курс дел, изучаю состав сил и средств", - написал он.
Украинские СМИ 11 февраля сообщали, что Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы "Великая Новоселка". Причиной этого называлось интервью Наева, в котором тот возложил на политическое руководство страны и Владимира Зеленского ответственность за провал подготовки Украины к российской военной спецоперации.
Зеленский в феврале 2024 года уволил Наева с должности командующего Объединенными силами Украины. По данным украинских СМИ, после этого генерал находился в распоряжении министра обороны и никакой штатной должности в армии не занимал.