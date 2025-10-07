3.69 BYN
3.02 BYN
3.52 BYN
Генсек грузинской партии раскрыл экономические мотивы протестов против закона об иноагентах
Еще с 2023 года улицы Грузии не утихали из-за законопроекта об иноагентах. Кто проводил акции протеста и какие мотивы движут демонстрантами, рассказал генеральный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Тимур Пипия в "Актуальном интервью".
"Это та часть общества, которая выступает за то, чтобы Грузия была интегрирована в евроатлантическую структуру и оторвана от России. Это часть общества, которая поддерживается из Запада через систему НПО и прозападные политические платформы и партии", - отметил генсек грузинской партии.
Тимур Пипия указал на экономическую зависимость части протестующих от Запада: "Очень много мигрантов работает в Европе сейчас. Много мигрантов в Италии, Германии, Испании, Греции. Они, работая там, поддерживают свои семьи здесь. И они выступают за то, чтобы союзнические отношения с Западом не изменились, не превратились в конфронтацию. Ведь это ухудшит их положение в Европе, в США. Это будет очень больно бить по их материальному благу, по условиям, в которых они там работают, живут".
Он также подчеркнул главный аргумент, используемый Западом для мобилизации протестов: "Самый главный аргумент в руках Запада - то, что Россия наш враг. И они этот аргумент используют очень эффективно".