Генсек грузинской партии раскрыл экономические мотивы протестов против закона об иноагентах

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/540c331b-5d00-4bcc-97a2-c2e029a3caf1/conversions/c9d226a0-1643-43a5-8cba-5141d4a5d6da-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/540c331b-5d00-4bcc-97a2-c2e029a3caf1/conversions/c9d226a0-1643-43a5-8cba-5141d4a5d6da-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/540c331b-5d00-4bcc-97a2-c2e029a3caf1/conversions/c9d226a0-1643-43a5-8cba-5141d4a5d6da-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/540c331b-5d00-4bcc-97a2-c2e029a3caf1/conversions/c9d226a0-1643-43a5-8cba-5141d4a5d6da-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Еще с 2023 года улицы Грузии не утихали из-за законопроекта об иноагентах. Кто проводил акции протеста и какие мотивы движут демонстрантами, рассказал генеральный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Тимур Пипия в "Актуальном интервью".

"Это та часть общества, которая выступает за то, чтобы Грузия была интегрирована в евроатлантическую структуру и оторвана от России. Это часть общества, которая поддерживается из Запада через систему НПО и прозападные политические платформы и партии", - отметил генсек грузинской партии.

Тимур Пипия указал на экономическую зависимость части протестующих от Запада: "Очень много мигрантов работает в Европе сейчас. Много мигрантов в Италии, Германии, Испании, Греции. Они, работая там, поддерживают свои семьи здесь. И они выступают за то, чтобы союзнические отношения с Западом не изменились, не превратились в конфронтацию. Ведь это ухудшит их положение в Европе, в США. Это будет очень больно бить по их материальному благу, по условиям, в которых они там работают, живут".