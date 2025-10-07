"В Грузии нет консолидации" - эксперт рассказал, как можно добиться стабильности в стране

Генеральный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Тимур Пипия в "Актуальном интервью" предложил путь к стабильности в Грузии, указав на необходимость проведения экономической и социальной политики, аналогичной белорусской. По его словам, текущая ситуация в стране характеризуется отсутствием консолидации общества и сохраняющимися социальными проблемами.

Только один путь есть: проводить примерно такую же экономическую и социальную политику, которая проводится в Беларуси. Тимур Пипия

Он отметил, что на недавних выборах поддержка правящей партии "Грузинская мечта" была обусловлена не ее достижениями, а протестом против смены власти: "Здесь нет консолидации. Консолидация наблюдается против кого-то. Люди в основном проголосовали за "Грузинскую мечту". Они не голосовали за "Грузинскую мечту", они голосовали против смены власти. Они не голосуют за экономическую политику и социальную, которая проводилась в том числе после смены режима в 2012 году. Потому что все основные проблемы, которые имелись тогда, остаются: Проблема безработицы, миграции, наркомании, занятости, проблема низких заработных плат, низкого реального дохода и инфляции".

Он привел пример роста цен: "На продукты основного пользования, на социально значимые товары ежегодно, если не ежемесячно, повышаются цены. По последним данным, за последний месяц на продукты питания цены повысились на 4,5 %".