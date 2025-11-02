Когда Европа хочет поддержать Киев, но не хватает танков, она идет к США. Когда Штаты хотят помочь Брюсселю с помощью для Украины, они выставляют счет на 2 млрд долларов. Именно столько, по словам постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера, Вашингтон в ближайшем будущем готов продать оружия европейским союзникам.

Получается, оружие американское, деньги европейские, а получатель - украинский фронт. Тем временем в кулуарах обсуждают, не стоит ли оплатить эту сделку из замороженных российских активов, потому что собственные средства практически на нуле. О геополитической математике - в рубрике "Полная Европа".

Финансировать войну против России за счет самой же России - такая идея прочно засела в головах европейских чиновников, которые только и твердят о будущей войне. Но за громкими заявлениями о "самом опасном моменте со времен Второй мировой войны" скрывается не тревога за безопасность, а банальная борьба за власть. Европейцы, лишенные ресурсов своих бывших колоний и обложенные данью США, постепенно уходят в глубокий минус, рейтинги политиков следом за финансами тают на глазах. Посеянная среди старосветских граждан военная истерия - единственное, что пока помогает отвечать на резонный вопрос: почему денег и свободы меньше, а налогов и ограничений больше?

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Они сами втянули себя в конфликт до такой степени. По сути, они сами соблазнили, даже подтолкнули Украину к военной операции. Именно они совсем недавно пытались помешать американскому президенту заключить мир. Они настолько обманули своих граждан, рассказывая о том, что русские идут, что очень трудно выйти из этого военного психоза и атмосферы войны".

Пока так и выходит - ни извинений, ни опровержений. За западной границей прекрасно осознают, что пока продолжается конфликт в Украине, запуганные люди не спросят со своих властей за стремительно худеющий бюджет. Потому единственный выход - все свободные и даже чужие деньги пускать на вооружение Киева, тем более, когда под носом лежат 140 млрд конфискованных российских активов. Соблазн велик превратить их в "репарационный кредит" для Украины.

Барт де Вевер, премьер-министр Бельгии:

"Даже во время Второй мировой войны к иммобилизованным активам никто не прикасался, так что это очень важный шаг, если вы хотите его предпринять. У нас есть требования. Я хочу полного взаиморасчета рисков, потому что существует большая вероятность того, что мы пострадаем от судебных претензий. Так что, если вы хотите это сделать, нам придется сделать это всем вместе. Мы хотим гарантий, что если придется возвращать деньги, последствия будут не только для Бельгии".

Идти на подобные риски всем скопом европейские политики оказались не готовы, а потому перенесли обсуждение на декабрь. Бельгийский премьер немного слукавил, говоря про Вторую мировую войну и активы. Но незнание истории среди других сделало свое дело. В 1945 году Швейцария решила заморозить золотовалютные активы нацистской Германии на сумму порядка 6,5 млрд евро по нынешнему курсу. Денег этих Берлин больше никогда не увидел. Также после 2011 года ЕС заморозил и конфисковал ливийские активы на сумму около 100 млрд евро. Но шум тогда никто не поднял, потому что распилом занимались все, в том числе и США, да и жаловаться после того, что сделали со страной и ее правителем, уже было некому.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"В ближайшие два года Украина должна получить дополнительно 140 млрд евро. Если бы мы использовали эту сумму для повышения конкурентоспособности и в то же время снижения высоких цен на энергоносители, мы все увидели бы заметные улучшения в Европейском союзе. Готовность государств-членов финансировать военные нужды Украины непосредственно из национальных бюджетов уже снижается даже среди крупнейших военных ястребов. Вот почему возник интерес к замороженным российским активам, которые могли бы быть использованы в качестве кредита Украине, который никогда не будет возвращен".

Пока на воровство никто не решился, отдельные страны гордо заявляют, как самостоятельно спонсируют смерти тысяч людей на фронте. Совсем недавно Владимир Зеленский отправился на поклон с протянутой рукой в Лондон. Кир Стармер заявил о необходимости увеличить поставки дальнобойных ракет Украине, чтобы дать возможность наносить удары по важным российским объектам за линией фронта.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:

"Нам необходимо усилить противовоздушную оборону Украины и энергетическую поддержку. Это становится неотложным для защиты ее гражданского населения и восстановления критической инфраструктуры. Я рад, что мы ускоряем нашу программу по предоставлению Киеву более 5 тыс. ракет".

Не все готовы подливать огонь в пламя конфликта. Как пишет Financial Times, на итальянской Сардинии развернулась борьба вокруг планов по расширению производства боеприпасов на заводе немецкого холдинга Rheinmetall. Местное подразделение, которое работает круглосуточно, чтобы удовлетворить спрос со стороны Украины и ее европейских покровителей, уже полгода ожидает разрешения на использование новых линий. Регуляторы давным-давно выдали необходимые разрешения, но региональный совет, контролируемый левой партией "Пять звезд", заблокировал процесс, сославшись на критику со стороны местных экологов и антивоенных активистов.

Вполне возможно, что количество "агентов Кремля" скоро прибавится, а в одной из итальянских тюрем станет на пару заключенных больше. Ведь именно так в Европе избавляются от всех тех, кто выступает против милитаристских планов, приносящих политикам личную выгоду.

Индржих Райхл, политик (Чехия):

"Мотивация Европейского союза - это огромный оружейный бизнес. Им ужасно понравилось, что у них вдруг появилась программа перевооружения и что они будут брать взаймы миллиарды, десятки, сотни миллиардов. Они будут отдавать эти деньги оружейным корпорациям, а те их будут приносить им обратно в конвертах. Разве это не прекрасный бизнес? Вы такого больше нигде не найдете. Любому, кто выступит против или скажет, что лучше потратить деньги на пенсии, на детей, здравоохранение или образование, тут же скажут - "ты агент Путина!"

Вряд ли большее количество оружия даст Украине возможность переломить ситуацию на фронте. Министр обороны Италии признал, что Киев уже никогда не вернет утраченные территории даже с помощью Запада.