Германия намерена выдворять беженцев в Руанду
Автор:Редакция news.by
Германия ведет переговоры с Руандой об отправке туда мигрантов, просящих европейское убежище. По информации Financial Times, идею выдворения нелегальных беженцев в третьи страны поддерживает большинство членов Евросоюза.
Планируется создание особых центров, в которые будут сгонять переселенцев, а затем рассматривать их право на получение убежища. Для Руанды схожий опыт не станет первым.
В прошлом месяце африканская страна подписала с Вашингтоном соглашение о приеме депортированных из Штатов мигрантов, совершивших преступления.