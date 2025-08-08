Германия намерена выдворять беженцев в Руанду

Германия ведет переговоры с Руандой об отправке туда мигрантов, просящих европейское убежище. По информации Financial Times, идею выдворения нелегальных беженцев в третьи страны поддерживает большинство членов Евросоюза.



Планируется создание особых центров, в которые будут сгонять переселенцев, а затем рассматривать их право на получение убежища. Для Руанды схожий опыт не станет первым.



В прошлом месяце африканская страна подписала с Вашингтоном соглашение о приеме депортированных из Штатов мигрантов, совершивших преступления.