Германия полным ходом готовится к войне. МВД планирует проведение масштабной модернизации гражданской обороны стоимостью 10 млрд евро. Ожидается, что соответствующий пакет мер будет утвержден уже 20 мая.

В частности, к 2029 году планируется закупить тысячу новых специализированных транспортных средств и 110 тысяч полевых спальных мест.

Также в Федеральном министерстве внутренних дел будет создано новое подразделение для координации сотрудничества с Вооруженными силами Германии в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, планируется установить единые стандарты для сотрудников экстренных служб по всей стране, например, для действий при различных видах атак.