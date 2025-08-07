Германия сокращает выплаты украинским беженцам, прибывшим после 1 апреля 2025 года

С 1 апреля 2025 года украинские беженцы, прибывающие в Германию, больше не смогут получать гражданское пособие (Bürgergeld), вместо этого им будут начисляться сниженные пособия для просителей убежища, пишет ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

Как сообщается, глава Минтруда Германии представила для обсуждения законопроект, реализующий новые правила, содержащиеся в коалиционном соглашении ХДС/ХСС и СДПГ.

По данным издания, в ФРГ ежемесячно прибывает около 12 тыс. украинцев. С таким объемом власти Германии справляются, однако существуют проблемы со всеми украинскими беженцами, въехавшими в страну после 1 апреля, но до вступления в силу нового закона. Для этого будет создан так называемый переходный период до мая 2026 года, в течение которого предыдущие выплаты будут продолжаться.

Как отметили в Минтруда ФРГ, для украинских беженцев, въехавших в Германию до 1 апреля, ничего не изменится. То же касается украинцев, которые приехали в Германию на учебу или в рамках программы иммиграции квалифицированных рабочих.

Как пишет газета, цель состоит в том, чтобы закон был принят кабинетом министров этим летом, а Бундестагом и Бундесратом - к концу 2025 года.

Министерство труда ожидает, что благодаря этому правительство сэкономит почти 1,2 млрд евро в 2026 году и почти 350 млн евро в 2027 году.

Однако федеральные земли и муниципалитеты столкнутся с дополнительными расходами в размере почти 1,4 млрд евро в 2026 году и почти 400 млн евро в 2027 году. Правительство ФРГ намерено избавить регионы от этих дополнительных расходов.

В настоящее время украинцы в Германии в виде исключения из правил получают гражданское пособие. Как отмечается, этот вид помощи обычно полагается гражданам Германии и резидентам, которые потеряли работу или оказались в сложном финансовом положении.

Преимуществом гражданских пособий является то, что получатели имеют право сразу же посещать языковые курсы, работать, пользоваться консультационными и квалификационными услугами центров занятости.

Как правило, Bürgergeld начисляется до тех пор, пока предварительно зарегистрировавшийся на бирже труда соискатель не найдет работу.

Как сообщила газета Bild 3 августа, Германия потратила на выплату гражданских пособий в 2024 году рекордные 46,9 млрд евро.