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Германия сократила обещанную помощь Киеву почти на миллиард евро
Автор:Редакция news.by
Германия выделит Украине почти на миллиард евро меньше обещанного - об этом предупреждает газета "Бильд". В начале июня министр обороны ФРГ Писториус во время визита в Киев анонсировал военную помощь на 2025 год в размере 9 млрд евро.
Позже бундестаг подтвердил, что уже утверждено выделение более 7 млрд и при одобрении парламентом еще почти 2 млрд. Однако затем был опубликован проект бюджета.
Согласно документу, помощь для Украины указана в размере всего 8,3 млрд евро.