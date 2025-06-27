Германия сократила обещанную помощь Киеву почти на миллиард евро

Германия выделит Украине почти на миллиард евро меньше обещанного - об этом предупреждает газета "Бильд". В начале июня министр обороны ФРГ Писториус во время визита в Киев анонсировал военную помощь на 2025 год в размере 9 млрд евро.



Позже бундестаг подтвердил, что уже утверждено выделение более 7 млрд и при одобрении парламентом еще почти 2 млрд. Однако затем был опубликован проект бюджета.



Согласно документу, помощь для Украины указана в размере всего 8,3 млрд евро.