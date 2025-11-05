Германия выделит Украине дополнительные 3 млрд евро

В Германии лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт" обвинила правительство в цинизме: миллиарды на войну вместо помощи безработным. Берлин готовится выделить дополнительные 3 млрд евро на вооружение для Украины вдобавок к уже запланированным 8,5 млрд.

В соцсети X она назвала это "издевательством" на фоне планов сократить социальную поддержку безработных ради экономии 1,5 млрд евро. По ее словам, правительство Фридриха Мерца демонстрирует "наглость", жертвуя интересами собственных граждан ради внешнеполитических целей.