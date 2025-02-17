GIE: У Европы осталось менее 50 млрд кубометров газа

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы снизился до 45 процентов. Объем отбора топлива в феврале стал максимальным за последние четыре года. Данные представила ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры.

После блокировки транзита российского газа через Украину цена ресурса в Европе взлетела до максимума с октября 2023 года. Ситуация почти критическая. Неслучайно несколько стран ЕС предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения о решении конфликта на Украине.