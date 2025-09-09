Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Гимн Беларуси прозвучал на памятной церемонии во Франции

Государственный гимн Беларуси прозвучал во Франции во время церемонии, посвященной освобождению города Тиль от немецко-фашистских захватчиков.

По приглашению французской стороны в памятных мероприятиях у крипты жертв концлагеря принял участие временный поверенный в делах Беларуси Кирилл Грушевский. Дипломат возложил цветы у входа в шахту, где трудились военнопленные.

Среди узников концлагеря были сотни советских женщин. Многие погибли под завалами, но тем, кто выжил, удалось совершить побег и создать уникальный женский партизанский отряд "Родина" (единственный во французском Сопротивлении).

Франция