7 октября исполняется 2 года с начала полномасштабного военного конфликта в секторе Газа

7 октября исполняется 2 года с момента начала войны в секторе Газа: в 2023 году арабские боевики совершили нападение на приграничные израильские населенные пункты.

ЦАХАЛ в ответ приступил к уничтожению жилой застройки на палестинских территориях, часто вместе с мирным населением. С израильской стороны потери гражданских составляют менее тысячи человек, с арабской - около 67 тыс. Эти данные крайне неточны и, скорее всего, неполны. Однако на днях появилась надежда на прекращение кровопролития.

Накануне в Каире начались непрямые переговоры между ХАМАС и официальным Тель-Авивом: в качестве посредников выступают представители Египта и Соединенных Штатов. План примирения был предложен в конце минувшей недели Дональдом Трампом.