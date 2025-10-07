Американское издание The New York Times сообщает о невероятных открытиях, которые сделали для себя американцы по результатам аудита военных расходов Украины.

Выяснилось, что производство и закупки оружия объявлялись секретными для того, чтобы исключить всякий финансовый контроль. Как установлено, в итоге не менее 130 млн долларов были переплачены поставщикам из-за завышенных цен.

Военные поставки оказались настоящим "клондайком" для мошенников: практически все контракты предполагали участие цепочки посредников, что резко увеличивало цены. В качестве поставщиков выступали тысячи компаний, многие из которых были однодневками, ниоткуда возникли и моментально исчезли без следа.

Наконец, секретные разработки являлись прямым грабежом бюджета, а, вернее, зарубежных финансовых доноров. Например, выяснилось, что из 35 разновидностей созданных в тайне дронов лишь три вида способны нанести противнику хотя бы самый незначительный ущерб.