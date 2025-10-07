3.68 BYN
7 октября стартует Международный электоральный форум в Минске
Совершенствование избирательных технологий, законодательства и повышение интереса граждан к избирательному процессу - с 7 октября в Минске начинает работу Международный электоральный форум.
Эта площадка аккумулирует электоральный опыт самых разных государств и открывает новые договоренности - с них и стартует первый день форума в центральной избирательной комиссии.
В Центральной избирательной комиссии в ближайшее время состоится подписание меморандума между ЦИК Беларуси и Высшим избирательным советом Турции.
Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:
"Заключение меморандума с нашими коллегами из Высшего избирательного совета Турецкой Республики позволит развивать двусторонние профессиональные отношения. Это, безусловно, в первую очередь, обмен опытом в организации проведения избирательных кампаний, применение возможных технологий в период выборов. И что созвучно также c общей тематикой проведения электорального форума, это изучение формы работы с населением, которая проводится и в нашей стране, и нашими коллегами, формирование каких-то выводов и, может быть, привлечение для себя каких-то лучших практик в сфере организации проведения избирательных кампаний".
Соглашение о двустороннем сотрудничестве также подписано с Российской Федерацией, с нашими коллегами из Узбекистана. Ведется работа над проектами подобных соглашений-меморандумов с Кыргызстаном, Казахстаном, Филиппинами, Зимбабве, ЮАР и рядом других государств.
Это событие, которое проводится уже во второй раз в Минске, объединяет представителей центральных избирательных органов стран СНГ и дальнего зарубежья, научное сообщество и молодежь.
Форум обещает насыщенную программу, направленную на обсуждение актуальных проблем формирования правовой культуры избирателей и укрепления духовно-нравственных основ общества.
"Если говорить о мероприятиях форума, то в стенах ЦИКа также пройдет первое заседание Молодежного совета, 8 октября центральным мероприятием форума станет Международная научно-практическая конференция в формате панельной дискуссии тематических секций круглого стола. Ее участники обсудят самые актуальные вопросы и проблемы формирования правовой культуры избирателей. Кроме того, в рамках форума пройдет панельная дискуссия по вопросам формирования духовно-нравственных основ правовой культуры. 9 октября состоится открытый диалог с участием председателя Центральной избирательной комиссии и Министерства образования, которые будут общаться с нашей молодежью. Кроме того, также запланировано подписание совместного плана мероприятий по правовому просвещению молодежи между Центром избиркома и Министерством образования", - рассказала Елена Балдовская.