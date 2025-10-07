7 октября стартует Международный электоральный форум в Минске

Совершенствование избирательных технологий, законодательства и повышение интереса граждан к избирательному процессу - с 7 октября в Минске начинает работу Международный электоральный форум.

Эта площадка аккумулирует электоральный опыт самых разных государств и открывает новые договоренности - с них и стартует первый день форума в центральной избирательной комиссии.

В Центральной избирательной комиссии в ближайшее время состоится подписание меморандума между ЦИК Беларуси и Высшим избирательным советом Турции.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Заключение меморандума с нашими коллегами из Высшего избирательного совета Турецкой Республики позволит развивать двусторонние профессиональные отношения. Это, безусловно, в первую очередь, обмен опытом в организации проведения избирательных кампаний, применение возможных технологий в период выборов. И что созвучно также c общей тематикой проведения электорального форума, это изучение формы работы с населением, которая проводится и в нашей стране, и нашими коллегами, формирование каких-то выводов и, может быть, привлечение для себя каких-то лучших практик в сфере организации проведения избирательных кампаний".

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси

Соглашение о двустороннем сотрудничестве также подписано с Российской Федерацией, с нашими коллегами из Узбекистана. Ведется работа над проектами подобных соглашений-меморандумов с Кыргызстаном, Казахстаном, Филиппинами, Зимбабве, ЮАР и рядом других государств.

Это событие, которое проводится уже во второй раз в Минске, объединяет представителей центральных избирательных органов стран СНГ и дальнего зарубежья, научное сообщество и молодежь.

Форум обещает насыщенную программу, направленную на обсуждение актуальных проблем формирования правовой культуры избирателей и укрепления духовно-нравственных основ общества.