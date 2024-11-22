Глава МИД Австрии Шалленберг возглавил временное правительство страны

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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг возглавил временное правительство республики после ухода канцлера Карла Нехаммера. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung, пишет БЕЛТА.

Шалленберг был приведен к присяге днем 10 января федеральным президентом Александером Ван дер Белленом. Отмечается, что он продолжит возглавлять внешнеполитическое ведомство. Шалленберг пробудет на посту канцлера, пока не будет сформировано новое коалиционное правительство с крайне правой Австрийской партией свободы.

"После отставки предыдущего канцлера Карла Нехаммера 10 января 2025 года федеральный президент Александер Ван дер Беллен поручил министру иностранных дел Александру Шалленбергу продолжить управление федеральной канцелярией и председательствовать во временном федеральном правительстве", - сообщила канцелярия австрийского президента.

4 января канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что уйдет с постов федерального канцлера и главы Австрийской народной партии (АНП) после провала переговоров с социал-демократами о коалиции из-за разногласий по экономическим вопросам.