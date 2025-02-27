Лекорню допускает использование французского ядерного оружия для защиты стран ЕС

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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню допустил использование французских сил ядерного сдерживания для защиты других стран Европейского союза. Об этом министр заявил в эфире радио Franceinfo, пишет ТАСС.

Лекорню подчеркнул, что ядерное вооружение Франции контролируется только Парижем и решение о его применении принимает глава государства для защиты "жизненно важных интересов".

"Ограничены ли жизненные интересы Франции строго рамками наших границ? После генерала Шарля де Голля несколько глав государств, вплоть до Эммануэля Макрона, говорили, что наши жизненные интересы имеют европейское измерение", - указал глава Минобороны.