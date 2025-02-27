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Лекорню допускает использование французского ядерного оружия для защиты стран ЕС
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню допустил использование французских сил ядерного сдерживания для защиты других стран Европейского союза. Об этом министр заявил в эфире радио Franceinfo, пишет ТАСС.
Лекорню подчеркнул, что ядерное вооружение Франции контролируется только Парижем и решение о его применении принимает глава государства для защиты "жизненно важных интересов".
"Ограничены ли жизненные интересы Франции строго рамками наших границ? После генерала Шарля де Голля несколько глав государств, вплоть до Эммануэля Макрона, говорили, что наши жизненные интересы имеют европейское измерение", - указал глава Минобороны.
25 февраля британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что Париж может разместить в Германии несущие ядерные боеприпасы самолеты, если Вашингтон примет решение вывести американских военных из Европы. В свою очередь немецкие дипломаты отметили, что подобный шаг французских властей может побудить руководство Великобритании последовать их примеру.