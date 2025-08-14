Глава СБУ признал факт политических репрессий против священников

Глава СБУ Малюк в своем телеинтервью заявил накануне, что в настоящий момент против священников канонической Украинской православной церкви возбуждено 170 уголовных дел.

Руководитель Службы безопасности также подтвердил, что власти применяют к представителям УПЦ методы политически мотивированной мобилизации. Священников принудительно отправляют в военкоматы, а оттуда - на фронт. Причем делается это вопреки нормам украинского законодательства, которое гарантирует представителям традиционных конфессий бронь от призыва. Фактически Малюк признал то, что было и ранее совершенно очевидно.