Глава СБУ признал факт политических репрессий против священников
Власти Украины официально признали факт массовых репрессий в отношении представителей УПЦ.
Глава СБУ Малюк в своем телеинтервью заявил накануне, что в настоящий момент против священников канонической Украинской православной церкви возбуждено 170 уголовных дел.
Руководитель Службы безопасности также подтвердил, что власти применяют к представителям УПЦ методы политически мотивированной мобилизации. Священников принудительно отправляют в военкоматы, а оттуда - на фронт. Причем делается это вопреки нормам украинского законодательства, которое гарантирует представителям традиционных конфессий бронь от призыва. Фактически Малюк признал то, что было и ранее совершенно очевидно.
Между тем, помимо политических преследований, власти Украины еще и обеспечили режим максимального поощрения рейдеров, которые захватывают храмы УПЦ, а священников избивают.