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Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать проект новой военной помощи Украине на 2025 год
Главы МИД стран ЕС не согласовали новую инициативу по оказанию военной помощи Украине на 2025 год, обсуждение будет продолжено 6 марта. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам министерской встречи, сообщает РИА Новости.
"Мы обсудили инициативу, но решения и суммы будут обсуждаться на саммите ЕС 6 марта", - сказала она.
Ранее сообщалось, что главы МИД намерены обсудить новую инициативу главы евродипломатии, которая хочет любыми путями гарантировать продолжение поставок Украине западного оружия для продолжения боевых действий. Ранее она неоднократно заявляла, что страны ЕС должны "обеспечить Украине победу" в конфликте.
Инициатива Каллас касается обеспечения Украины военной помощью от ЕС на 2025 год и включает в себя поставку оружия, боеприпасов, систем ПВО, а также расширение программы подготовки украинских военных в Европе. Речь может идти о пакете помощи на сумму 6-10 млрд евро.