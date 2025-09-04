3.66 BYN
Глобализация по-новому: как ШОС формирует новый миропорядок через регионализацию
ШОС формирует новый мировой порядок через регионализацию. Об этом заявила завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в "Актуальном интервью".
Эксперт напомнила, что глобализация может развиваться по двум направлениям: транснационализация и регионализация.
"Первый путь через транснационализацию. Этим путем шли Соединенные Штаты, что позволяло им формировать (сильные корпорации - ред.). Где самые сильные корпорации? В США, немного в Западной Европе, в Великобритании, немного в Японии. Модель через транснационализацию - это западная модель", - пояснила завкафедрой, подчеркивая доминирование западных стран в этом подходе.
Однако эксперт акцентировала внимание на альтернативном пути.
"Все забывают про второй путь - регионализация. И одним из направлений регионализации является формирование интеграционной группировки. Вот это глобализационный путь нового мирового порядка".
По ее мнению, ШОС играет ключевую роль в этом процессе, объединяя страны для создания нового мирового порядка. Она также указала на открытость организации для новых участников: "ШОС предлагает, хотите, присоединяйтесь. Сейчас Лаос присоединился. Есть страны-партнеры, которых рассматривать в качестве новых членов будут на следующем саммите".
Ирина Новикова убеждена, что регионализация через такие структуры, как ШОС, является важным шагом к формированию многополярного мира, где объединение стран создает альтернативу западной модели глобализации.