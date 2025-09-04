Глобализация по-новому: как ШОС формирует новый миропорядок через регионализацию

Фото: Sputnik news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d6e8568-b0e2-4ad5-ad6c-145091019edc/conversions/70622c28-7412-4929-a24c-21b2e91c97e1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d6e8568-b0e2-4ad5-ad6c-145091019edc/conversions/70622c28-7412-4929-a24c-21b2e91c97e1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d6e8568-b0e2-4ad5-ad6c-145091019edc/conversions/70622c28-7412-4929-a24c-21b2e91c97e1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d6e8568-b0e2-4ad5-ad6c-145091019edc/conversions/70622c28-7412-4929-a24c-21b2e91c97e1-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik

ШОС формирует новый мировой порядок через регионализацию. Об этом заявила завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в "Актуальном интервью".

Эксперт напомнила, что глобализация может развиваться по двум направлениям: транснационализация и регионализация.

"Первый путь через транснационализацию. Этим путем шли Соединенные Штаты, что позволяло им формировать (сильные корпорации - ред.). Где самые сильные корпорации? В США, немного в Западной Европе, в Великобритании, немного в Японии. Модель через транснационализацию - это западная модель", - пояснила завкафедрой, подчеркивая доминирование западных стран в этом подходе.

Однако эксперт акцентировала внимание на альтернативном пути.

"Все забывают про второй путь - регионализация. И одним из направлений регионализации является формирование интеграционной группировки. Вот это глобализационный путь нового мирового порядка". Ирина Новикова

По ее мнению, ШОС играет ключевую роль в этом процессе, объединяя страны для создания нового мирового порядка. Она также указала на открытость организации для новых участников: "ШОС предлагает, хотите, присоединяйтесь. Сейчас Лаос присоединился. Есть страны-партнеры, которых рассматривать в качестве новых членов будут на следующем саммите".