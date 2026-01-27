Глобальный снежный хаос: почему США и Европа проиграли битву снегу

Мощный зимний шторм накрыл значительную часть востока США. Масштабные снегопады фиксируют в Германии и Японии. Пока мир борется со снегом, Прибалтика борется с ценами на электроэнергию. Биржевая стоимость накануне подскочила на более чем 121 % по сравнению с воскресеньем, 25 января, а подземное газохранилище Польши работает на пределе возможностей.

Когда человечество мечтало о глобальных изменениях, оно, конечно, имело в виду что‑то вдохновляющее: новые технологии, колонии на Марсе. Но январь внезапно решил, что пора напомнить: планета - хозяйка строгая, и если уж устраивает апгрейд, то по полной программе.

США традиционно кичатся своей инфраструктурой: бесконечные хайвеи, аэропорты, которые никогда не спят, города, где жизнь кипит 24/7. Но стоило снегу выпасть чуть выше нормы - и вся эта мощная машина закашляла, заскрипела и встала. В ряде штатов приостановлено движение транспорта, отменены авиарейсы и закрыты школы. Без электричества остается более полумиллиона домов. Паника в магазинах стала отдельным сюжетом.

На этом фоне мэр Нью‑Йорка, вдохновившись примером белорусского Президента, решил выйти на улицу с лопатой. Вот только лопаты в этом деле оказалось недостаточно. Мамдани выглядел так, будто снимается в рекламной кампании зимней экипировки. Фотосессия получилась бодрая, только сугроб, кажется, остался в легком недоумении.

Горожане жест не оценили. К настоящему времени число погибших из-за последствий снежного шторма и морозов в США достигло 30. В штате Огайо за три дня произошло более 2,5 тыс. дорожных аварий.

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы

"Еще свежи воспоминания, когда пожары в Лос-Анджелесе было нечем тушить: не было воды, гидранты были пересохшие, сломаны. То же самое сейчас. История ничему США не научила. Сейчас это похоже на настоящий апокалипсис. Что касается Европейского союза… Германия, которая тоже в какой-то момент гордилась своим техническим прогрессом, оказалась совершенно бессильной перед стихией. Никаких зимних шин. В общем-то, ответила традиционно: остановка поездов, задержка рейсов, обрывы электрических линий".

Снег, обрушившийся на Германию, парализовал транспорт. Поезда дальнего следования идут с задержками или останавливаются. В аэропорту Франкфурта отменили 85 рейсов. В Саксонии зафиксировано свыше 120 аварий. В Берлине из-за обледенения линий электропередачи остановилось движение трамваев - около 40 составов застряли.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия)

"И вот эти страны, которые представляют так называемый золотой миллиард - США, Европа, Япония - оказываются наиболее уязвимыми перед ударами стихии, поскольку относительно неплохой климат в большинстве из этих стран делает расходы на предотвращение последствий подобных катаклизмов неприоритетными. И в этом смысле понятно, что такие страны, как Соединенные Штаты, Европа, Япония не так много относительно своего ВВП, относительно своих возможностей тратили все эти годы на создание системы предотвращения негативных последствий погодных явлений".

В Японии несколько тысяч людей были вынуждены ночевать в аэропорту на Хоккайдо из-за отмены 56 рейсов. Из-за последствий метели в префектуре Исикава пострадали 13 человек.