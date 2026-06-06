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В Латвии признали неготовность системы бомбоубежищ

В Латвии признали полную неготовность системы бомбоубежищ. Соответствующее заявление сделал председатель комитета по безопасности, общественному порядку и предотвращению коррупции Рижской думы.

По его словам, многие люди обманчиво считают, что если на укрытии есть зеленая маркировка, значит оно оборудовано всем необходимым. Чиновник сообщил, что это не так, и убежища годятся лишь для того, чтобы переждать атаку, но не предназначены для длительного пребывания людей.

Полноценную систему убежищ в Риге обещают только к концу 2027 года - на эти цели предусмотрено 15 млн евро.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

бомбоубежищаЛатвия