В Латвии признали неготовность системы бомбоубежищ

По его словам, многие люди обманчиво считают, что если на укрытии есть зеленая маркировка, значит оно оборудовано всем необходимым. Чиновник сообщил, что это не так, и убежища годятся лишь для того, чтобы переждать атаку, но не предназначены для длительного пребывания людей.