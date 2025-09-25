3.64 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
"Глупость правительства и пренебрежение к народу" - поляки высказываются о закрытии границы
Автор:Редакция news.by
Железный занавес поднялся. Польша ночью открыла границу с Беларусью. Заработали автомобильные и железнодорожные пункты.
Поляки массово задаются вопросом: а каков был вообще смысл демарша с блокадой и какого результата добивалась официальная Варшава?
@tomborgosz5389:
США приказали закрыть границу - поляки подчинились. США приказали открыть границу - поляки подчинились. Все просто.
@annapalczewska4740:
"Это демонстрация абсолютной глупости правительства и его пренебрежения к народу. Кто будет оплачивать убытки? Какова была цель? Бог, который за всем наблюдает, сказал бы одно: глупость".
@teresanajda1494:
"Отсутствие врагов среди соседей и многовекторное сотрудничество - единственная гарантия мира и развития Польши".