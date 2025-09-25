Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Глупость правительства и пренебрежение к народу" - поляки высказываются о закрытии границы

Железный занавес поднялся. Польша ночью открыла границу с Беларусью. Заработали автомобильные и железнодорожные пункты.

Поляки массово задаются вопросом: а каков был вообще смысл демарша с блокадой и какого результата добивалась официальная Варшава?

@tomborgosz5389:

США приказали закрыть границу - поляки подчинились. США приказали открыть границу - поляки подчинились. Все просто.

@annapalczewska4740:

"Это демонстрация абсолютной глупости правительства и его пренебрежения к народу. Кто будет оплачивать убытки? Какова была цель? Бог, который за всем наблюдает, сказал бы одно: глупость".

@teresanajda1494:

"Отсутствие врагов среди соседей и многовекторное сотрудничество - единственная гарантия мира и развития Польши".

