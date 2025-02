Госдеп приказал дипмиссиям отменить подписки на американские и британские СМИ

В материале издания отмечается, что такое требование распространяется на сотни посольств и консульств США по всему миру и направлено на сокращение расходов. По информации WP, было дано распоряжение отменить подписки прежде всего на The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg, Associated Press и Reuters. Сотрудники посольств могут подать запрос на сохранение подписки, но он должен состоять из "одного предложения" с обоснованием того, что информация издания необходима для безопасной работы дипмиссии.