Госдеп приказал дипмиссиям отменить подписки на американские и британские СМИ

Госдепартамент распорядился отменить все подписки на новостные издания, которые не считаются критически важными для работы дипломатических миссий. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на внутренний документ ведомства, информирует ТАСС.

В материале издания отмечается, что такое требование распространяется на сотни посольств и консульств США по всему миру и направлено на сокращение расходов. По информации WP, было дано распоряжение отменить подписки прежде всего на The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg, Associated Press и Reuters. Сотрудники посольств могут подать запрос на сохранение подписки, но он должен состоять из "одного предложения" с обоснованием того, что информация издания необходима для безопасной работы дипмиссии.

По данным газеты, некоторые дипломаты выразили беспокойство по поводу этого решения. Так, один из анонимных дипломатов считает, что прекращение подписок, особенно на местные издания, лишит посольства и консульства информации, необходимой для выполнения их миссии. "Это поставит под угрозу жизни американцев за рубежом, поскольку мы будем отрезаны от источников новостей, которые необходимы нам ежедневно", - заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал вернуть налогоплательщикам страны средства, которыми федеральные ведомства ранее оплачивали подписки на американские газеты Politico, The New York Times и информационное агентство Associated Press. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее указала, что правительство США отменит подписку на Politico общей стоимостью около $8 млн в год. Она заявила, что фактически издание субсидировалось за счет американских налогоплательщиков. Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE), которое возглавляет американский предприниматель Илон Маск, уже начало работу по отмене платежей газете. Теперь DOGE приступило к ревизии трат федеральных органов США на подписки на другие СМИ.