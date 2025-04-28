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Мандат на грабеж. Документ, фактически легализующий разбой и воровство, является частью западного культурного кода. Эта сущность наиболее ярко проявилась в период золотого века пиратства. Монархи брали на службу разбойников, выдавая им каперское свидетельство. Таким образом, они фактически легализовали действия пиратов в отношении имущества и собственности иностранного государства.

В наше время активно действует государство каперского типа - ворье на службе господина. Все по классике.

В 2022 году официальный Киев без оглядки на нормы международного права присвоил себе более 7 тыс. белорусских вагонов, которые были задействованы для перевозки экспортных грузов и находились на территории Украины. Украденное у белорусского народа имущество украинские чиновники продолжают продавать до сих пор. Речь идет о миллиардах долларов, которые в дальнейшем благополучно оседают в карманах находчивых атаманов.

Среди украденного имущества были и большегрузные автомобили. Они принадлежали честным компаниям и предпринимателям. Фуры похитили вместе с водителями. Люди в буквальном смысле оказались в заложниках.

"У нас тут порядка 35 машин с белорусско-российской регистрацией. Водители все в основном граждане Беларуси. В основном все машины идут на Румынию и Болгарию с грузами для этих стран", - рассказал один из водителей.

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Многие белорусские дальнобойщики попали в руки украинских боевиков, их избивали и пытали. Об этом стало известно в Минске. И о происходящем немедленно доложили главе государства. Александр Лукашенко принял решение спасать граждан любой ценой. Комитетом государственной безопасности оперативно была подготовлена и проведена специальная операция по возвращению домой наших соотечественников.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (31.05.2022 г.):

"Комитету госбезопасности было поручено подготовить это мероприятие и освободить наших людей. При вашем непосредственном участии, под вашим руководством, я так понимаю, была осуществлена эта операция без единого выстрела. По-моему, даже никто и так и не разобрался в Украине, как это случилось. Вы вернули людей в свои семьи. Очень благородное дело для военного человека - без шума, без выстрелов вернуть десятки людей домой".

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Государственный терроризм и бандитизм в Украине до сих пор остается табуированной темой для международных структур. Те, кто при любых обстоятельствах ссылается на нормы права, стараются не замечать происходящее. При этом Украина практически полностью превратилась в серую зону по отмыванию денег и тотальной коррупции.

Неприкосновенность частной собственности и в целом чужого имущества - это ведь вообще один из столпов западного мира, равнозначный по весу правам человека. В буквальном смысле на тему наложено табу. Никто не может претендовать на чужое. Нарративы об этом десятилетиями транслировались в медиа и внедрялись в сознание через фильмы. Нас убеждали, что везде, кроме западного цветущего сада, существует большая вероятность потерять свое имущество. Что же мы видим на практике? В 2023 году Литва украла 34 автомобиля, которые следовали транзитом на Кубу в Зимбабве. Среди них 17 молоковозов и 17 пожарных машин.

Ладно бы, если литовские чиновники по итогу потратили вырученные с украденной у нас техники деньги, например, на социальные нужды или благоустройство. Мы бы в Беларуси хоть порадовались за литовский народ, которому в кои-то веки хоть что-то перепало от вельмож. Может быть, даже восприняли как гуманитарную помощь нуждающимся. А так, все как обычно.

"Они не считают нас цивилизованным государством, у которого есть права. К нам относятся или пытаются сделать вид, что отношение именно такое, что мы непонятное образование, с которым можно делать все, что хотите. Они не признают наш суверенитет, не признают, в конце концов, наш путь развития. Республика Беларусь смогла восстать против всего западного мира и доказать, что у нас есть свой путь, и мы можем по этому пути двигаться с теми странами-партнерами, которые принимают и разделяют наши ценности", - отметила аналитик Юлия Абухович.

Беларусь действительно стала центром притяжения. Суверенный путь развития привлекает все больше людей в нашу страну на постоянное место жительства. Соседи с удовольствием приезжают в Беларусь на экскурсии, к родственникам и за покупками. Причем закупаются, как правило, не только для собственных нужд, но и везут продукты друзьям и соседям. О белорусском качестве в Литве знает каждый. При этом сами литовцы, которым вороватое правительство запрещает ездить в Беларусь, уже давно не поддерживают их действия.

Стоит отметить, что воруют не только вассалы, но и господин, позволяющий им это делать. В 2024 году США устроили настоящее пиратское шоу по захвату самолета президента Венесуэлы, лидера суверенного государства. Борт номер один был захвачен в Доминиканской республике и в дальнейшем отправлен во Флориду.

При однополярной системе международных отношений господствовала только одна страна - Соединенные Штаты Америки. Белый дом стал тем самым господином, который выдает вассалам каперские свидетельства. Мандат на разграбление был задействован в десятках стран. Сначала Африки и Ближнего Востока, теперь он действует по всему миру.

Политика экспансии западного мира подорвала доверие к системе международных отношений. Глобализация оказалась фикцией, инструментом для обогащения избранных государств. Всемирная торговая организация продемонстрировала свою несостоятельность, как и Организация Объединенных Наций. Международные структуры оказались лишь инструментом гегемонии Белого дома.

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Нарушая международные соглашения и покрывая преступные действия своих вассалов, Белый дом подталкивает мир к формированию альтернативного полюса, основанного на прозрачных и справедливых правилах. Нельзя десятилетиями играть шашками в шахматы и делать вид, что все так и задумывалось.